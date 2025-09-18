Спостерігається ненормальний перекіс у кількості вступників.

В Україні спостерігається ненормальна статистика щодо громадян, яка прагнуть вступити на навчання в аспірантуру: понад 80% з них – чоловіки. Про це розповіла на пресконференції директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко.

"Чоловіків значно більше, ніж жінок, обирають вступ в аспірантуру", - повідомила вона.

Вона також навела конкретні цифри: загалом на складання іспиту для вступу в аспірантуру цього року зареєструвалися понад 16,3 тисячі осіб. Із них на чоловіків припадає 13,1 тисячі осіб, на жінок – лише 3,2 тисяч осіб.

Проблема псевдостудентів-ухилянтів

Як писав УНІАН, від початку повномасштабної війни уряд намагається закрити законодавчі лазівки ухилення від мобілізації через навчання у вищих навчальних закладах.

Однією з останніх новацій є намір уряду закрити схему "вічного" навчання у виші, коли чоловіки навмисне затягують навчання, аби не втратити бронь від мобілізації по отриманні диплома.

Так, у серпні Кабмін погодив новий законопроєкт, відповідно до якого відстрочка буде діяти лише у тому випадку, якщо студент вкладається у визначені академічні строки навчання.

