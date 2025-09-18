Східно-Африканський розлом і плити під ним залишаються активними вже мільйони років.

Африканський континент повільно розділяється через тектоніку плит.

Річ у тім, що всі плити, на яких розташована Африка, рухаються, і це призводить до серйозних геологічних змін на поверхні, пише Bgr. Три плити під континентом віддаляються одна від одної, розділяючи сушу вгорі, що в підсумку може призвести до утворення нового океану.

Цей регіон називається Східно-Африканською рифтовою системою, і дослідники вважають, що в майбутньому східна частина Африки може повністю відокремитися від решти континенту.

Хоча дослідники знайшли докази того, що Африка розділяється на дві частини мільйони років, і це безперервний процес, тепер їх насторожило те, що наслідки цього поділу вже викликають значні зміни на поверхні.

Наприклад, у 2005 році в Ефіопії утворилася гігантська 35-мильна тріщина, що розділила сушу і знищила дороги та сільськогосподарські угіддя. Ця тріщина поширилася всього за 10 днів, що надзвичайно швидко за геологічними мірками, де зазвичай на таке витрачаються десятиліття або навіть століття.

Східно-Африканський розлом і плити під ним залишаються активними вже мільйони років. Їхній рух відповідальний за те, як формувалася суша протягом століть. Геологічні області, такі як Велика Рифтова долина, гора Кіліманджаро, озеро Вікторія і Червоне море, утворилися через рух цих плит у минулому - точно так само, як це відбувається зараз.

Однак, сучасні вчені вважають, що ця подія триватиме ще 5-10 млн років, тому Східна Африка навряд чи відокремиться від основного континенту найближчими роками.

Однак, коли потрійні плити достатньо розійдуться, Червоне море та Аденська затока затоплять рифтову долину і створять у регіоні новий океан. Цей океан розділить частини континенту, наприклад, Кенію, Танзанію і Мозамбік, створивши дрібніші острови або окремі ділянки суші - подібно до того, як це відбувається зараз на Мадагаскарі.

Активність плит також призводить до інших геологічних подій, таких як землетруси, виверження вулканів, повені. Учені припустили, що поділ африканського континенту може супроводжуватися одним із цих катаклізмів.

Нещодавно вчені підтвердили існування на Землі нового океану. Зокрема, Національне географічне товариство офіційно визнало існування п'ятого океану. Йдеться про Антарктиду, унікальний ландшафт якої донедавна вважали лише "продовженням" трьох окремих океанів: Тихого, Атлантичного та Індійського.

