Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,78 грн/євро.

Національний банк України встановив на п'ятницю, 19 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,25 гривні за долар, таким чином, українська валюта послабилася на 6 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також дещо послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на п'ятницю установлено на рівні 48,78 гривні за один євро, тобто гривня втратила 1 копійку.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,21/41,24 грн/дол., а євро - 48,71/48,74 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 18 вересня зріс на 2 копійки і складає 41,37 гривні за долар, а курс євро в банку сьогодні знизився на 5 копійок і складає 49,15 гривні за євро. При цьому продати американську валюту в банку можна за курсом 40,77 гривні, а євро - за курсом 48,15 гривні за одиницю іноземної валюти.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що курс долара в Україні до 28 вересня перебуватиме в рамках 41,2-41,5 гривні на готівковому ринку, що відповідатиме рівню попередніх тижнів. Курс європейської валюти ж залежить від співвідношення долара до євро на світових ринках і може коливатися в ширшому діапазоні - 47,5-49 гривні.

