В Україні помітно здорожчав популярний овоч: скільки тепер коштує кілограм

Зменшення пропозиції веде до здорожчання тепличних огірків.

На цьому тижні ціни в Україні на огірки від тепличних комбінатів знаходяться в межах 25-45 грн/кг. Наприкінці минулого тижня їхня продукція коштувала в середньому на 19% дешевше. Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Зростання цін зумовлене зміною співвідношення попит-пропозиція. Тепличних огірків на внутрішньому ринку поменшало, в той час як бажаючих їх придбати стало більше. Вирощені ж у відкритому грунті огірки у продаж вже практично не надходять.

Зважаючи на сезонне скорочення пропозиції тепличних овочів, ціновий тренд до їхнього здорожчання з високою ймовірністю буде продовжуватися і найближчим часом.

Варто відзначити, що сьогодні тепличний огірок в Україні продають в середньому на 29% дешевше, ніж це було у вересні минулого року.

Ціни на огірки в супермаркетах України

Огірок тепличний ваговий в Varus продають за 49,9 грн/кг.

В Novus огірок тепличний можна знайти за акцією 34,99 грн/кг.

Огірки тепличні в АТБ відпускають за ціною 37,89 грн/кг.

Так само, як і тепличні огірки, вже другий тиждень поспіль дорожчають вирощені в теплицях помідори. Через сезонний фактор відбувається скорочення пропозиції як грунтових, так і тепличних томатів.

В той самий час старт збиральних робіт в основних регіонах виробництва і збільшення поставок картоплі пізніх сортів сприяють тому, що ціни на цей овоч поступово знижуються.

