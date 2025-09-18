Акція триватиме до 25 вересня, 18:00 за Києвом.

Epic Games Store вирішив порадувати своїх користувачів двома безкоштовними іграми. До вечора 25 вересня в магазині можна забрати чудову артхаусну пригоду від творців Machinarium і симулятор виживання в холодному краю.

Project Winter – мультиплеєрний виживач з елементами "Мафії". Кожен гравець на початку гри отримує роль: "вцілілий" або "зрадник". Тим, хто вижив, потрібно скооперуватися, знайти спосіб покликати на допомогу і покинути територію. Зрадники ж повинні їм перешкодити.

У SteamуProject Winter майже 14 000 відгуків, а рейтинг становить 84%.

Samorost 2 – головоломка від усіма улюблених авторів квестів, чеської студії Amanita Design. Гра вважається однією з найкращих у жанрі point-and-click завдяки своєму унікальному художньому стилю, атмосферності та дизайну рівнів.

"Це мила сюрреалістична історія про космічні пригоди Гнома, чийого собаку викрали лихі інопланетяни. Відвідайте дивовижні місця, познайомтеся з їх чудернацькими мешканцями та врятуйте песика – і все це під чудову музику авторства Томаша Дворжака ", – з опису гри.

Наступного тижня в Epic Games Store можна буде забрати дві гри: 2D екшн-RPG в азіатському сетингу Eastern Exorcist і пойнт-клік адвенчуру Jorel's Brother and The Most Important Game of the Galaxy.

Valve ділився списком найкращих ігрових новинок, які з'явилися в Steam у серпні 2025 року. Цей місяць був багатий на гучні релізи, тому в добірці можна зустріти багато відомих тайтлів.

