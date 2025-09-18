Його можна використовувати для дзвінків, голосових нотаток і спілкування зі ШІ.

Nothing представила наступне покоління бездротових навушників Ear (3). Візуальних відмінностей від попередників майже немає – ключові зміни сконцентровані на функціональності пристрою.

Основним нововведенням стала функція Super Mic: це перші TWS-навушники з мікрофоном у зарядному кейсі. Його можна використовувати для дзвінків, голосових нотаток і спілкування з асистентом Gemini.

За словами компанії, якість звуку в такому режимі буде вищою, ніж при використанні вбудованих мікрофонів. При цьому самі навушники мають бути під'єднані до телефону і вийняті з кейса.

Відео дня

Також Nothing Ear 3 отримали 12-мм драйвери (були 11 мм) з підтримкою Hi-Res аудіо і потужну систему активного шумозаглушення. До корпусу навушників та кейса додали металеві елементи для підвищення міцності й поліпшення роботи антен. Автономність підросла до 38 годин (разом із кейсом).

За новий гаджет просять 179 доларів (~7300 грн). Попередні замовлення вже відкриті, а старт продажів заплановано на 25 вересня.

Раніше цього року Nothing випустила Phone (3) – свій перший "справжній флагман". Але оглядачі та користувачі вважають, що апарат не вартий своїх грошей.

Нагадаємо, Apple на вересневій презентації представила AirPods 3 Pro. Гарнітура отримала вдвічі потужніше шумозаглушення і сенсор пульсу для спортивної статистики. При цьому обіцяють автономність до 8 годин у кожному навушнику.

Вас також можуть зацікавити новини: