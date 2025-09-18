Хоча саме Трамп ініціював вихід США з Афганістану, тепер він усе звалює на Байдена і обіцяє виправити "помилки" попередника.

США намагаються домовитися з режимом талібів в Афганістані про повернення американських військових на авіабазу Баграм. Про це пише Fox News із посиланням на президента Дональда Трампа.

Так, сьогодні під час спілкування з журналістами у Великій Британії Трамп вкотре розкритикував свого попередника на посаді Джо Байдена за поспішне виведення американських військ з Афганістану та заявив, що у нього є "термінова новина" на цю тему.

"Ми намагаємося відіграти це. Ми намагаємося відіграти це назад, бо їм (талібам – УНІАН) потрібні [певні] речі від нас. Ми хочемо повернути цю базу, але одна з причин, чому ми хочемо отримати її, як ви знаєте, полягає в тому, що вона знаходиться за годину [польоту] від місця, де Китай виробляє свою ядерну зброю", – сказав Трамп.

Як зазначає Fox News, раніше у західній пресі вже з'явилася інформація про те, що Талібан начебто зацікавлений у нормалізації зв'язків зі США, оскільки зараз Афганістан опинився у майже повній дипломатичній ізоляції.

Виведення військ США з Афганістану

Хоча зараз Трамп звинувачує Байдена у поспішному виході з Афганістану, саме за його першої адміністрації США уклали угоду з рухом "Талібан", що передбачала повне виведення іноземних військ з Афганістану до 1 травня 2021 року. Цікаво, що ця домовленість була досягнута в обхід міжнародно визнаного уряду Афганістану, який 20 років перебував під захистом США.

Після підписання угоди США почали поетапно зменшувати військову присутність в країні, скоротивши контингент із понад 13 тисяч до приблизно 2,5 тисяч військовослужбовців до кінця президентства Трампа.

Коли в січні 2021 року до влади прийшов Джо Байден, він не став порушувати домовленості з талібами, аби не поновлювати активну фазу війни, але переніс крайній термін виходу з 1 травня на 31 серпня 2021 року, пояснюючи це потребою в ретельній підготовці.

Однак у травні 2021 року "Талібан" розпочав масштабний наступ на урядові сили, швидко захоплюючи ключові провінції. У серпні ситуація різко погіршилася: 15 серпня 2021 року таліби увійшли до Кабула, тодішній президент Ашраф Гані втік із країни, і афганський уряд фактично розпався. Це спричинило хаотичну евакуацію через аеропорт Кабула, під час якої США разом із партнерами вивезли понад 120 тисяч осіб, включаючи дипломатів, громадян західних країн та частину афганців, які співпрацювали з коаліційними силами.

Останні американські війська залишили Афганістан 30 серпня 2021 року, що ознаменувало кінець найдовшої війни в історії США. Водночас вихід супроводжувався різкою критикою на адресу Байдена через хаос під час евакуації та швидке падіння афганської армії, яку США та союзники будували протягом двох десятиліть, витративши на неї сотні мільярдів доларів.

