Корпорації спільно розроблятимуть чіпи для ШІ дата-центів і ПК.

Nvidia зробила несподіваний крок: найдорожча компанія у світі інвестує 5 млрд доларів в Intel – свого багаторічного конкурента. Згідно з даними Bloomberg, акції Intel зросли на 33% після новин про історичну співпрацю.

Співпраця двох технологічних гігантів передбачає інтеграцію графічних технологій Nvidia в майбутні процесори Intel для ПК та ШІ дата центрів. При цьому у рамках співробітництва Nvidia не отримає доступу до виробничих потужностей конкурента.

"Це злиття двох платформ світового рівня. Разом ми розширимо наші екосистеми і закладемо основу для наступної ери обчислень", – прокоментував угоду глава Nvidia Дженсен Хуанг.

Для індустрії цю подію можна назвати переломною. Ще кілька років тому Intel вважалася безумовним лідером на ринку процесорів, а Nvidia асоціювалася насамперед з відеокартами. Сьогодні розставлення сил інше: "зелена" компанія стала символом прискорених обчислень і ШІ, тоді як Intel переживає найбільшу кризу в історії та потребує партнера для посилення позицій на тлі конкуренції з AMD і ARM.

Bloomberg зазначає, що в цьому союзі вбачається не тільки рятувальне коло для Intel, а й стратегічний розрахунок Nvidia: зміцнити присутність в екосистемі x86 і зайняти позиції в сегментах, де раніше компанія відігравала другорядну роль. У підсумку користувачі можуть отримати нове покоління гібридних рішень, що об'єднують найкращі сторони CPU і GPU.

Як УНІАН уже писав, Intel зараз переживає найбільшу кризу в історії. За останній рік чіпмейкер втратив 5% ринку процесорів, зазнав збитків на $16 млрд і звільнив 15 тисяч співробітників. Колишній глава Intel визнав, що недооцінював ШІ, тому його компанія тепер пасе задніх.

Своєю чергою "технологічна війна" між Китаєм та США загострюється й наприкінці серпня влада КНР ввела повну заборону на закупівлю ШІ-чіпів NVIDIA.

