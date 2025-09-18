При цьому він заявив, що розраховує на "хороші новини" щодо закінчення війни в Україні.

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність піти на більше і посилити тиск на Росію, але тільки якщо Європа припинить купувати російську нафту.

Про це він заявив на спільній із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером пресконференції. Трамп підкреслив, що якщо ціни на нафту впадуть, то в російського диктатора Володимира Путіна "не залишиться вибору, він вийде з війни" проти України.

"Але європейські країни купують нафту в Росії", - констатував глава Білого дому.

У зв'язку з цим він зазначив, що ввів санкції проти Індії, щоб змусити її припинити купувати російську нафту.

"Я готовий піти на інші заходи, але не тоді, коли люди, за яких я борюся, купують нафту в Росії. Якщо ціна на нафту впаде, Росія, простіше кажучи, погодиться", - констатував Трамп.

Крім того, Трамп укотре повторив свою матнру про те, що РФ не напала б на Україну, якби він був президентом.

При цьому він заявив, що розраховує на "хороші новини" щодо закінчення війни в Україні.

"Я сподіваюся, у нас будуть для вас хороші новини", - сказав американський президент.

Трамп і війна в Україні

Україна та США можуть посилити тиск на Кремль, коли дрони й санкції вдаряють по "рятівному колу" російської економіки.

Українські удари безпілотниками по російських нафтопереробних заводах дедалі більше підривають економіку РФ. Така ситуація дає адміністрації Трампа шанс об’єднати економічні санкції з "кінетичною кампанією Києва", щоб змусити Кремль сісти за стіл переговорів.

