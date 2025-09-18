У вересні РФ отримає від продажу нафти на газу майже на чверть менше доходів, ніж минулого року.

Нафтогазові доходи РФ у січні-вересні 2025 року знизяться на 20,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 6,62 трильйона рублів. Цьому сприятиме зниження цін на нафту та зміцнення рубля, повідомляє Reuters.

За підрахунками видання, у вересні 2025 року РФ отримає 592 мільярди рублів, що приблизно на 23% менше, ніж у вересні 2024 року.

Водночас, не все так похмуро для російського бюджету. За підрахунками журналістів, порівняно з попереднім місяцем нафтогазові доходи країни-бензоколонки все одно зростуть на 17%.

Міністерство фінансів РФ планує опублікувати свої вересневі оцінки доходів від нафтогазової галузі 3 жовтня. Зауважимо, що російське фінансове відомство вже кілька разів погіршувало прогноз заробітків російського бюджету від продажу нафти та газу. Спочатку міністерство прогнозувало, що у 2025 році вони становитимуть 10,94 трильйона рублів, або близько 5% валового внутрішнього продукту, але потім знизило цей прогнозний показник до 8,32 трильйона рублів.

Доходи від продажу нафти і газу складають до чверті російського бюджету і є ключовим джерером фінансування російсько-української війни.

Нафта, газ та російсько-українська війна

Як повідомляв УНІАН, у серпні доходи російського бюджету від продажу нафти та газу впали на 35% у порівнянні з серпнем 2024 року.

Аналогічна ситуація спостерігалася і у липні 2025 року, коли доходи російського бюджету від продажу нафти та газу впали на 28% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Зниження цін на нафту призвело до рекордного зростання дефіциту бюджету Росії. У першому півріччі 2025 року "дірка" у кошторисі склала 3,7 трильйона рублів, що в 6 разів перевищує показник аналогічного періоду 2024 року.

На тлі зниження нафтогазових доходів Володимир Путін навіть заговорив про скорочення витрат на війну вже у 2026 році. Втім поки РФ лише нарощує дронові атаки на Україну.

