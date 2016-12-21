На Одещині п'яні хулігани стріляли в людину (відео)

В Одеській області затримано підозрюваного у завданні вогнепального поранення місцевому жителю.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, 20 грудня в чергову частину Лиманського відділу поліції звернувся 53-річний житель села Крижанівка та повідомив, що невідомі особи поранили його, кілька разів вистріливши в його напрямку.

Під час відпрацювання повідомлення працівниками поліції Лиманського району встановлено, що між потерпілим і невідомими чоловіками стався конфлікт. Встановлено, що потерпілий, прямуючи до свого родича, заїхав в один з провулків. Підозрювані, побачивши його, повели себе агресивно.

"Ображаючи і принижуючи водія, заявили, що не знають його і попросили забратися з провулка. Після цього один з правопорушників дістав пістолет з прилаштованим прицілом, і зробив кілька пострілів у напрямку потерпілого, внаслідок чого поранив його в стегно", - розповіли в главку.

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В ході опитування місцевих жителів поліцейські встановили причетність до скоєння вказаного правопорушення раніше судимого 48-річного сусіда родича потерпілого.

Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України та взято під варту. Потерпілий госпіталізований.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України.