Вдарив сусіда пістолетом і закрився в квартирі: поліція веде переговори з неадекватним киянином

Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

В чергову частину Оболонського управління поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що в ліфті багатоповерхівки невідомий вдарив його пістолетом по голові і, нічого не забравши, зник.

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За вказаною адресою терміново прибув автопатруль. Заявник докладно описав нападника, і поліцейські почали його пошуки.

Попередньо встановлено, правоохоронці помітили в під'їзді будинку чоловіка, схожого на підозрюваного. Коли спробували його затримати, злочинець почав погрожувати поліцейським. У результаті поліцейські змушені були застосувати табельну вогнепальну зброю, а потім поранили зловмисника.

Після цього нападник закрився у власній квартирі і веде себе неадекватно. Зараз між ним і правоохоронцями тривають переговори.