У передмісті Одеси 17-річний хлопець зазнав сильних опіків, піднявшись на дах поїзда, щоб зробити селфі.
Як поінформували в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, про нещасний випадок в поліцію повідомили медики.
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«Попередньо встановлено, що тілесні ушкодження 17-річний юнак дістав на залізничній станції Одеса-Східна», залізши на дах вагона, щоб зробити селфі. В результаті він був уражений електрострумом», - повідомили в главку.
У юнака діагностували електротравму, опіковий шок, травматичний шок і черепно-мозкову травму.
Медики оцінюють його стан як важкий.
Поліцейські проводять перевірку і встановлюють усі обставини інциденту.
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