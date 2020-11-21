У юнака діагностували електротравму, опіковий шок, травматичний шок і черепно-мозкову травму.

У передмісті Одеси 17-річний хлопець зазнав сильних опіків, піднявшись на дах поїзда, щоб зробити селфі.

Як поінформували в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, про нещасний випадок в поліцію повідомили медики.

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«Попередньо встановлено, що тілесні ушкодження 17-річний юнак дістав на залізничній станції Одеса-Східна», залізши на дах вагона, щоб зробити селфі. В результаті він був уражений електрострумом», - повідомили в главку.

У юнака діагностували електротравму, опіковий шок, травматичний шок і черепно-мозкову травму.

Медики оцінюють його стан як важкий.

Поліцейські проводять перевірку і встановлюють усі обставини інциденту.

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Автор: Лариса Козова