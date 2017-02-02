На Харківщині затримали бойовика, який планував теракти на залізниці (відео)

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України, 27-річний місцевий житель на початку 2014 року брав участь у захопленні будівлі Харківської ОДА, а також у побитті патріотично налаштованих активістів.

За даними СБУ, у квітні того ж року він виїхав до Слов’янська, де добровільно вступив до незаконного збройного формування, яким керував терорист Гіркін. Упродовж 2014-2016 років у складі бандформування "Спарта" зловмисник брав участь у бойових діях проти українських підрозділів.

На Харківщину терорист прибув з тимчасово окупованих територій через Росію. За завданням своїх кураторів він мав підірвати залізничні шляхи у напрямку Донецької області, а також стратегічно важливі об’єкти паливно-енергетичного комплексу.

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30 січня оперативники СБУ із задіянням бійців спецпідрозділу "Альфа" затримали диверсанта у смт Донець Балаклійського району. Правоохоронці вилучили у зловмисника 1,2 кг тротилу, майже 0,5 кг пластиду, дві ручні осколкові гранати РГН, засоби ініціювання вибуху, а також картографічні та фотоматеріали з відміченими на них об’єктами для вчинення терактів.

Затриманому оголошено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його дій за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності непередбачених законом збройних формувань) та ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) ККУ. Слідство триває.