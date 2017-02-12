На Одеській залізниці сталося зіткнення поїзда з вантажівкою

Як повідомили УНІАН у прес-службі регіонального відділення «Одеська залізниця», аварія сталася о 1:20 на регульованому переїзді перегону Плетений Ташлик - Новоукраїнка.

«Водій вантажівки з причепом виїхав на переїзд в умовах справно діючої світлової та звукової сигналізації, внаслідок чого сталося зіткнення з вантажним поїздом, який рухався зі швидкістю 42 км/год. Поїздом був збитий причіп-трал вантажівки з буровою установкою вагою 25 тонн», - повідомили в прес-службі. Зазначається, що зіткнення електровоза з причепом призвело до порушення габариту на парній і непарній коліях і перепалення контактного проводу.

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Унаслідок аварії серйозно пошкоджено електровоз. Зараз на місці події працює комісія регіонального філіалу.

Через аварію були затримані поїзда №59 Харків - Одеса на 1 годину 50 хв. і №63 Дніпропетровськ - Одеса - на 4 години 10 хв.

Жертв немає. За попередніми даними,винуватець ДТП – водій вантажівки.

Довідка УНІАН. Одеська залізниця проходить через територію Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської та Вінницької областей. Експлуатаційна довжина шляхів досягає майже 4 тис. км, з яких понад 1,7 тис. є електрифікованими. Послугами залізниці щорічно користуються близько 35 млн пасажирів.