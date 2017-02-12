У Харкові зіштовхнулись маршрутка і навантажена БТР-ми вантажівка (фото)
07:28, 12 лютого 2017Інциденти
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У Харкові маршрутка зіткнулася з причепом, який перевозив кілька БТР. В результаті у маршрутки розбито передню частину.
В результаті ДТП ніхто не постраждав / Соцмережі
В результаті інциденту люди не постраждали, повідомляє телеканал 112.ua.
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У спільноті "Жити в Харкові" у Facebook повідомляється, що інцидент стався в районі автовокзалу на проспекті Гагаріна 15. Причеп перевозив два БТР.
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