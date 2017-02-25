У Дніпропетровській області в ДТП загинув депутат облради

"Сьогодні вночі страшна аварія забрала життя Сергія Лященка. Ця трагедія торкнулася серця кожного, хто його знав. Щирі співчуття рідним і близьким", - йдеться в повідомленні фракції Радикальної партії в Дніпропетровській облраді, передає 112.ua.

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Як повідомили у поліції, аварія сталася близько опівночі з 23 на 24 лютого на пр. Пушкіна в місті Дніпро. Водій Mazda 6 не впорався з керуванням та скоїв наїзд на огорожу. Пасажир автомобіля загинув на місці, водій був доставлений в лікарню.

За даним фактом порушено кримінальну виробництво за ч. 2 ст 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Призначена токсикологічна експертиза.