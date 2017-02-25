У Дніпропетровській області в ДТП загинув депутат облради
У Дніпропетровській області в ніч на 24 лютого загинув депутат облради від Радикальної партії Сергій Лященко.
"Сьогодні вночі страшна аварія забрала життя Сергія Лященка. Ця трагедія торкнулася серця кожного, хто його знав. Щирі співчуття рідним і близьким", - йдеться в повідомленні фракції Радикальної партії в Дніпропетровській облраді, передає 112.ua.
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Як повідомили у поліції, аварія сталася близько опівночі з 23 на 24 лютого на пр. Пушкіна в місті Дніпро. Водій Mazda 6 не впорався з керуванням та скоїв наїзд на огорожу. Пасажир автомобіля загинув на місці, водій був доставлений в лікарню.
За даним фактом порушено кримінальну виробництво за ч. 2 ст 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Призначена токсикологічна експертиза.