У Житомирі працівник військкомату влаштував стрілянину
Під час конфлікту через паркування авто водій вихопив пристрій для відстрілу гумових куль і поранив двох співрозмовників.
У Житомирі працівник військкомату влаштував стрілянину, поранивши двох чоловік. Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі патрульної поліції Житомира, це сталося ввечері 3 березня на проспекті Незалежності.
На місці події патрульні, які прибули на виклик разом з нацгвардійцями, виявили чоловіка, якого відразу ж обмежили в русі.
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"28-річний чоловік паркував автомобіль поруч зі своїм будинком. У цей момент у нього виник конфлікт із чоловіком і жінкою, які стояли поруч і яким, ймовірно, не сподобалися дії паркувальника", - повідомили в поліції
Під час конфлікту, за попередніми даними, водій вихопив пристрій для відстрілу гумових куль і вистрілив чоловікові в спину, жінці в обличчя, поранивши їх.
Постраждалі госпіталізовані в медичні заклади Житомира. Медики надають їм необхідну допомогу.
Нападника затримали. Вже відомо, що він має дозвіл на зброю і є працівником військкомату.
Подробиці події встановлюють правоохоронці.