У Києві сталася стрілянина: невідомі поранили двох осіб та втекли на автомобілі з донецькими номерами

Як повідомили УНІАН у відділ комунікації поліції Києва, інформація про інцидент надійшла сьогодні надвечір.

За даними поліції, на Лісовому масиві у кафе сталася словесна перепалка між двома групами відвідувачів, після чого одні з учасників конфлікту застосували вогнепальну зброю, поранивши двох осіб, яких було госпіталізовано.

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Поліцейські не змогли опитати постраждалих через їхній стан, а ті, хто стріляв, розшукуються.

У поліції зауважили, що вирішується питання про кваліфікацію злочину за відповідною статтею Кримінального кодексу.

Водночас, як повідомили УНІАН свідки інциденту, люди, які стріляли, втекли з місця події на автомобілі з донецькими номерами.