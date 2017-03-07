В Одесі дві неповнолітні дівчини випали із вікна санаторію

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, близько 3.00 у поліцію по лінії «102» надійшло повідомлення про те, що з вікна другого поверху будівлі санаторію «Люстдорф», розташованого в курортній зоні Одеси - на вулиці Зої Космодем'янської, випали дві неповнолітніх дівчинки.

«На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Київського відділу поліції Одеси. Встановлено, що постраждали жительки Одеської області – сестри у віці 12 і 16 років, які з грудня минулого року перебували на лікуванні в даному санаторії», - розповіли в главку.

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Встановлено, що сестри познайомилися з двома хлопцями, які працювали на розташованому неподалік будівництві.

«Вночі хлопці прийшли в будівлю, де розміщуються кімната сестер. Всередину їх не пустив персонал санаторію, і молоді люди почали спілкуватися з сестрами з вулиці, через вікно. Під час спілкування дівчата випали з вікна будівлі», - додали у відділі.

Обох неповнолітніх госпіталізовано. Старша з численними травмами і переломами перебуває в реанімації, у молодшої – перелом руки, забої тощо.

Представник главку уточнив, що, враховуючи особливості будівлі, дівчатка впали з висоти близько 6-7 метрів.

Зараз вирішується питання про порушення за даним фактом кримінального провадження за статтею 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України. Наразі проводиться відповідна перевірка.

Довідка УНІАН. Профіль санаторію «Люстдорф» – лікування, реабілітація дітей із захворюваннями опорно-рухового апарату та сполучної тканини.

На базі санаторію також оздоровлюються діти з груп ризику із захворювання на туберкульоз. В оздоровниці отримують лікування жителі різних областей України.