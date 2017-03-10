У Дніпрі водій маршрутки побив людину з інвалідністю

Про це повідомляє Дніпроград.

8 березня ввечері, порушивши правила дорожнього руху, водій маршрутки практично закарбував автівку постраждалого в паркан.

"Ми потрапили в аварійну ситуацію. Водій маршрутки №40 просто "запечатав" наш автомобіль в паркан, ми ледве не втрапили у ДТП. Зазначимо, що салон маршрутного таксі був набитий пасажирами, там не було нормального огляду у дзеркала. Ми його наздогнали і спробували через вікно пояснити, що він вчинив не правильно. І поїхали далі", - розповів Кривонос.

Певно, такі дії образили водія маршрутки, тому той, наздогнав автівку, підрізав, вискочив з машини, витягнув з пасажирського сидіння Станіслава Кривоноса та почав бити.

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"Ударом він збив мене на землю і продовжив добивати ногами, коли я вже лежав на асфальті. Моя дружина - Катерина Захарченко, яка в той час була за кермом, намагалася зупинити озвірілого водія та кричала йому, що я інвалід, проте той, в свою чергу, просто відштовхнув її на землю", - розповів постраждалий.

Після звірячого побиття водій сів в маршрутку та разом з пасажирами поїхав далі. Постраждалі встигли зафіксувати номера маршрутного таксі. Вже на кінцевій зупинці маршруту №40 подружня пара, побачивши того самого водія, викликали поліцію.

"Поки патрульні приїхали нікого вже не було, ми написали заяву, наступного дня зняли побої. Чекаємо хоч якоїсь реакції від правоохоронних органів. Ми хочемо аби скаженого водія покарали та звільнили з роботи. Сьогодні побили нас, а завтра постраждає хтось інший", - обурюються постраждалі.