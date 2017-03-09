Розстріл бізнесмена у центрі Києва: поліція озвучила деталі (фоторепортаж, відео)
09:16, 09 березня 2017Інциденти
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В результаті стрілянини в центрі Києва, в результаті якої було убито бізнесмена Олександра Ряжева, постраждали двоє дітей.
В результаті стрілянини В центрі Києва постраждали також двоє дітей / npu.gov.ua
"В результаті стрілянини дівчинка 2008 р. отримала вогнепальне поранення руки, хлопчик 2011 р., ноги, в даний час їм надається необхідна медична допомога, їх життя здоров'ю нічого не загрожує", - повідомили в прес-службі Національної поліції Києва.
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Як повідомляв УНІАН, увечері 8 березня в Києві невідомий розстріляв чорний Mercedes, у якому перебували чоловік і двоє дітей.
Чоловік отримав чотири вогнепальні поранення і загинув у кареті швидкої допомоги, а дітей доставили в лікарню "Охматдит".
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Новина в сюжеті: Розстріл бізнесмена в центрі Києва