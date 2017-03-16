В Одесі вантажівка наїхала на пішохода, чоловік загинув (фото)
16:44, 16 березня 2017Інциденти
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В Одесі сьогодні сталося ДТП за участю пішохода.
Всі необхідні матеріали оформляє слідчий / 048.ua
Про це повідомляє 048.ua з посиланням на прес-службу патрульної поліції.
Попередньо, водій вантажного автомобіля MAN, рухаючись по вулиці Академіка Заболотного, в районі будинку № 28, наїхав на пішохода, який в цей час перетинав проїжджу частину у невстановленому місці.
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Від отриманих травм чоловік-пішохід помер на місці події. 37-річний водій вантажівки ознак сп'яніння не має.
Раніше повідомлялося, що у Львові 19-річний водій збив пішохода.
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