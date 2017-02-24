У Львові 19-річний водій збив пішохода

У Львові на вулиці Київській легковик збив пішохода.

Як повідомили 032.ua у прес-службі ГУ Нацполіції у Львівській області, 19-річний водій легковика Volkswagen Polo скоїв наїзд на 36-річного пішохода, жителя Львова. Читайте такожУ центрі Львова сталася потужна ДТП (фото) Потерпілого з місця ДТП госпіталізовали в нейрохірургічне відділення з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, забійне садно лівої лобної ділянки». Усі обставини дорожньо-транспортної пригоди наразі з’ясовують правоохоронці, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Раніше на Дніпропетровщині під колеса машини потрапила дев'ятирічна дівчинка.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter