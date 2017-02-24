У Львові 19-річний водій збив пішохода
15:52, 24 лютого 2017Інциденти
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У Львові на вулиці Київській легковик збив пішохода.
Пішохода госпіталізували / УНІАН
Як повідомили 032.ua у прес-службі ГУ Нацполіції у Львівській області, 19-річний водій легковика Volkswagen Polo скоїв наїзд на 36-річного пішохода, жителя Львова.
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Потерпілого з місця ДТП госпіталізовали в нейрохірургічне відділення з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, забійне садно лівої лобної ділянки».
Усі обставини дорожньо-транспортної пригоди наразі з’ясовують правоохоронці, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Раніше на Дніпропетровщині під колеса машини потрапила дев'ятирічна дівчинка.
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