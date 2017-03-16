Названо причину вибуху на коксохімічному заводі в Запоріжжі

16 березня 2017 року близько 15:00 на ПАТ "Запоріжкокс" стався нещасний випадок. На даху збірника кінцевого охолодження коксового газу проводилися вогневі роботи із застосування газового пальника й електрозварювального апарату, передає місцевий телеканал TV5.

Читайте такожВибух на шахті "Степова": Львівська облрада виділила 1,7 мільйона постраждалим шахтарям та сім'ям загиблих гірників

При проведенні робіт вибухнув газ, що накопичився всередині ємності, який виходив назовні через розвантажувальний клапан неподалік від місця виконання робіт.

Наразі на "Запоріжкоксі" створена спеціальна комісія для розслідування обставин трагедії.

За попередньою версією, нещасний випадок стався внаслідок грубого порушення вимог правил охорони праці.

Раніше УНІАН повідомляв, що внаслідок вибуху на "Запоріжкоксі" три людини загинули на місці, ще один потерпілий – у кареті швидкої медичної допомоги.