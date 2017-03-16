У Запоріжжі на коксохімічному заводі пролунав вибух, є загиблі
17:36, 16 березня 2017Інциденти
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Стався вибух ємності з газом без горіння.
У Запоріжжі на заводі «Запоріжкокс» пролунав вибух / rada.zp.ua
На заводі «Запоріжкокс» (Запорожжя) пролунав вибух, в результаті якого загинули четверо людей.
Як повідомили УНІАН в управлінні поліції міста, повідомлення про вибух надійшло сьогодні, 16 березня, о 15.15.
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За повідомленням поліції, стався вибух ємності з газом без горіння. Підрядна організація проводила зварювально-ремонтні роботи цієї ємності, в результаті чого стався вибух.
Відомо, що троє людей загинули на місці, ще однин постраждалий – в кареті швидкої медичної допомоги.
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