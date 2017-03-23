У Балаклію та прилеглі населені пункти ввели підрозділи Нацгвардії

В Балаклейський район Харківської області для забезпечення правопорядку введені підрозділи Національної гвардії.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник групи інформації та комунікації східного територіального управління Національної гвардії України Дмитро Образцов.

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За його словами, бійці Нацгвардії введені в місто Балаклія та прилеглі населені пункти для забезпечення правопорядку та допомоги особам, що евакуюються.

Образцов не уточнив, яка кількість бійців Нацгвардії введена в район.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня в результаті пожежі на складі Міноборони в Балаклії почали вибухати боєприпаси. За попередньою інформацією, жертв серед військовослужбовців та цивільного населення немає, але осколкове поранення у скроню отримала 54-річна жінка, яку госпіталізовано.

СБУ кваліфікувала вибухи як диверсію. Також, як повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, серед версій виникнення пожежі на складі розглядається службове недбальство. За його словами, згідно з результатами перших допитів, перед пожежею на складі було чутно гул безпілотника, потім почалися вибухи.

Евакуйовано майже 20 тис. жителів Балаклії та довколишніх населених пунктів. «Украерорух» тимчасово закрив небо для польотів у радіусі 40 км. У свою чергу, міністр оборони України Степан Полторак повідомив, що над місцем пожежі у 50-кілометровій зоні закритий повітряний простір для усіх літальних апаратів.

Станом на 13.00, за даними Міноборони, сталося розширення площі пожежі.