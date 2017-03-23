Для евакуйованих через вибухи у Балаклії людей відкрито шість пунктів – МВС

Для людей, яких вивезли через пожежу на складі боєприпасів у Балаклії у Харківській області, відкрито шість евакуційних пунктів.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.

"Для евакуйованого населення оперативно відкрито 6 евакуаційних пунктів (кількість може бути збільшена), організовано харчування, підвіз води та медичне забезпечення. Евакуаційні заходи продовжуються», - повідомив він і додав, що у можливій зоні ураження відключено газо- та електропостачання.

За словами радника глави МВС, до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та евакуації місцевого населення залучено необхідну техніку, а також пасажирські автобуси та карети швидкої допомоги.

"Розгорнуто зведений загін від ДСНС 360 чол. особового складу та 60 од. техніки. Для забезпечення правопорядку Національна поліція залучила понад 300 чол. особового складу, працює 110 піших і мобільних патрулів. На місце події прибувають підрозділи Національної гвардії та спецпідрозділ Нацполіції ГУНП Харківській області", - додав Шкіряк.

Читайте такожПолторак про вибухи у Балаклії: розглядаються різні способи проведення диверсії

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня в результаті пожежі на складі Міністерства оборони в Балаклії почали вибухати боєприпаси. За попередньою інформацією, жертв серед військовослужбовців та цивільного населення немає. СБУ кваліфікувала вибухи як диверсію.

Через вибухи евакуйовано майже 20 тисяч жителів довколишніх населених пунктів. Над місцем події у 50-кілометровій зоні закрито повітряний простір для всіх літальних апаратів. Рух пасажирського транспорту по залізничній станції Балаклія призупинено та організовано за резервною схемою.

Державною прикордонною службою посилено режим прикордонного контролю на східно-південному напрямку.