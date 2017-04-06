В Одесі правоохоронці затримали двох підозрюваних у викраденні людини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Одеси, 5 квітня, близько 22.00, патрульні отримали виклик про викрадення людини в Приморському районі.

У телефонній розмові заявниця пояснила інспекторам, що бачила, як невідомі надягли на її 30-річного сина наручники, силоміць заштовхали в автомобіль і зникли в невідомому напрямку.

«За повернення сина зловмисники, які подзвонили по телефону заявниці, зажадали 70 тис. грн. Завдяки комплексу оперативних заходів, патрульним вдалося звільнити заручника і затримати двох чоловіків, які підозрюються у його викраденні», - розповіли в прес-службі.

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У поліції уточнили, що підозрюваних було затримано, коли вони прибули до жінки за грошима. Потерпілого, руки якого були в наручниках, було виявлено патрульними в автомобілі зловмисників.

Затриманих патрульні поліцейські передали слідчо-оперативній групі Нацполіції для проведення процесуальних дій.

«Чоловіки обґрунтовано підозрюються у порушенні ч. 2 ст. 146 КК (незаконне позбавлення волі або викрадення людини за попередньою змовою групою осіб)», - наголосили в прес-службі. Наразі проводяться оперативно-слідчі заходи.

Раніше повідомлялося, що у Запорізькій області чоловік викрав подружжя та тримав їх на ланцюгу.