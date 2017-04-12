У Харкові "накрили" два цехи з виробництва "брендового" одягу (фото)

У Харкові правоохоронці виявили два підпільні швейні цехи, із яких вилучили продукції та матеріалів на 2 млн грн.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Держприкордонслужби України, вчора, 11 квітня, в Харкові спільна міжвідомча група провела обшуки в двох цехових приміщеннях швейного виробництва, де виготовляли речі під брендом відомих марок.

За відомостями ДПСУ, заходи проводилися в рамках кримінального провадження, розпочатого за повідомленням оперативних підрозділів прикордонного відомства.

Прикордонники з’ясували, що далі виявлену продукцію за допомогою організатора протиправної діяльності планували незаконно перемістити на територію Росії для подальшої реалізації.

Під час обшуку міжвідомча група виявила та вилучила котушки ниток виробництва Туреччини, Італії, Польщі та Болгарії для пошиву одягу. Їх загальна вага сягала близько 1 тонни. Крім того, було вилучено чорнові записи бухгалтерії, оргтехніка, грошові кошти та готову продукцію в асортименті. Загалом сума вилученого становить близько 2 млн грн.

На вказаних підприємствах під час проведених слідчих заходів виявили 21 громадянина України, які працювали з порушенням чинного законодавства, а також громадянина Азербайджану, який перебуває на території України з порушенням міграційного законодавства. Тривають подальші слідчі дії.