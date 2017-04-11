В Одесі заарештували трьох учасників транснаціональної банди контрабандистів стероїдів

В Одесі заарештували трьох учасників транснаціонального угруповання контрабандистів стероїдних препаратів. Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, 10 квітня Приморським районним судом Одеси трьом затриманим обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Разом з тим суд визначив розмір застави у сумі 9,6 млн грн кожному із них.

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Під час розслідування працівники прокуратури спільно зі співробітниками Управління СБУ в Одеській області та Служби безпеки України провели 18 обшуків на території Київської та Одеської областей. В ході обшуків було вилучено сильнодіючі лікарські засоби з анаболічними речовинами, вартість яких за попередніми підрахунками перевищує 1 млн дол.

Встановлено, що підозрювані організували поставки на територію України лікарських препаратів, що містять анаболічні речовини, а саме - метандіенон і нандролон. Надалі контрабандисти реалізовували стероїди через Інтернет покупцям з країн Північної та Південної Америки і Західної Європи, а пересилали їх поштою, приховуючи від митного контролю.

Прокуратура Одеської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 201 КК України (контрабанда).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Управління СБУ в Одеській області.

Представник спецслужби уточнив УНІАН, що підозрюваних було затримано в Одесі.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня прес-центр СБУ повідомив, що співробітники СБУ припинили діяльність транснаціонального угруповання контрабандистів стероїдних препаратів. Повідомлялося, що за місяць ділки пересилали до 2 тисяч поштових відправлень вартістю понад 100 тис. дол.