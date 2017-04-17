У Маріуполі чоловік собою закрив собаку від куль та отримав дві рани

У Маріуполі власник автомобіля влаштував стрілянину через собаку і поранив чоловіка. Як повідомив на своїй сторінці у Facebook начальник ГУ Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін, це сталося увечері 16 квітня.

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За його словами, чоловік, 1989 року народження, вигулював свого собаку на майданчику біля будинку. «Там стоїть автомобіль, на колесо якого тварина вирішила справити нужду. Власнику машини це не сподобалось. І вирішив він "покарати" собаку - витягнув травматичну зброю та поцілився в тварину. Господар прикрив собою собаку та отримав вогнепальне поранення лівого плеча та лівого тазостегнового суглобу», - написав Аброськін.