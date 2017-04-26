Під Харковом у дитячому будинку повісився 12-річний хлопчик

Під Харковом у дитячому будинку сімейного типу повісився 12-річний хлопчик. Про це повідомляє поліція області.

"До чергової частини Близнюківського відділення поліції 25 квітня о 13:15 надійшло повідомлення від 59-річної мешканки смт Близнюки про те, що в кімнаті «Дитячого будинку сімейного типу» син покінчив життя самогубством. З 2007 року хлопчик знаходився під опікою заявниці", - сказано у повідомленні.

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Слідчим Близнюківського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство». На даний час всі обставини та мотиви встановлюються.

Раніше у Харківській області чоловік покінчив життя самогубством.