У Харківській області чоловік покінчив життя самогубством

Про це повідомляє поліція області.

Правоохоронці опитали на місці події свідків. З'ясувалося, що загиблий тривалий час зловживав алкоголем і часто висловлював суїцидальні наміри.

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26-річна дружина загиблого пояснила, що напередодні трагедії чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, почав конфліктувати з нею. Потім став погрожувати покінчити життя самогубством, схопив каністру з 5 літрами бензину, вийшов у двір, вилив пальне на себе і підпалив одяг. Все сталося миттєво, і перелякана жінка нічого не могла вдіяти.

Слідчий попередньо кваліфікує цю подію по 1 ч. ст. 115 з позначкою «самогубство» Кримінального кодексу України. В даний час призначено необхідні експертні дослідження і триває збір інформації для встановлення причин події.