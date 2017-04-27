На Рівненщині біля військового складу з пальним стався вибух

Біля військового складу з пальним на Рівненщині невідомі кинули вибухонебезпечний предмет. Як повідомляється на сайті Міністерства оборони, сьогодні близько 10.20 в районі розташування складу пального Тилу Збройних сил України у місті Дубно Рівненської області з невідомого автомобіля під паркан частини було викинуто пакет, що вибухнув.

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При цьому зазначається, що внаслідок вибуху будь-яких втрат та пошкоджень не завдано.

«Наразі охорону військового об’єкта посилено. Обставини події з’ясовуються правоохоронними органами», - повідомляють у Міноборони.

Раніше під Києвом стався вибух на нафтобазі.