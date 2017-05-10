В Ізмаїлі після бійки із застосуванням зброї госпіталізовано 4 осіб

У місті Ізмаїлі Одеської області в ніч на 10 травня в результаті бійки із застосуванням вогнепальної зброї госпіталізовано 4 осіб.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, в барі «Зейтун» стався конфлікт між відпочивальниками.

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«У ході першочергових слідчих дій встановлено, що постраждалі відпочивали в барі. В одній з компаній була дівчина. При виході із закладу інша група відпочивальників не пропустила її, прищемивши пальці дверима», - розповіли в главку.

Супутник постраждалої, зателефонувавши своєму знайомому, покликав його на допомогу. Коли чоловік приїхав, опоненти почали його бити, після чого він дістав пістолет і попередив, що стрілятиме. Однак нападники, не відреагувавши на попередження, продовжили гонитву. Тікаючи, чоловік зробив кілька пострілів у бік переслідувачів. Останні вибили з його рук зброю і сильно побили.

За словами в. о. заступника начальника Ізмаїльського відділу поліції - начальника слідчого відділу поліції Наталії Старцевої, в результаті чотирьох постраждалих госпіталізовано в центральну районну лікарню з різними пораненнями. Двом з них заподіяно тілесні ушкодження у вигляді вогнепального поранення живота, обличчя та грудної клітки.

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Дані про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. «Зараз правоохоронці встановлюють усіх свідків та очевидців події», - зазначила Старцева. За вчинене передбачено кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі до 7 років.

Як уточнив УНІАН представник Ізмаїльського відділу поліції, до лікарні доставлено 4 чоловіків. Потерпілі 1991-1985 років народження.