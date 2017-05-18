У Києві вандали облили червоною фарбою пам'ятник Ватутіну в Маріїнському парку

В Києві червоною фарбою облили пам'ятник генералу Ватутіну, який розташований в Маріїнському парку неподалік будівлі Верховної Ради. Про це повідомляє кореспондент 112.ua.

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На місці події працюють співробітники комунальних служб, які намагаються відмити пам'ятник.

Зазначимо, у столичній поліції інцидент поки не коментують.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Сумах облили жовтою фарбою пам'ятний знак Небесної сотні.