У Києві вандали облили червоною фарбою пам'ятник Ватутіну в Маріїнському парку
10:53, 18 травня 2017Інциденти
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На місці події працюють співробітники комунальних служб, які намагаються відмити пам'ятник.
Пам'ятник знаходиться в Маріїнському парку неподалік від будівлі Верховної Ради / Фото 112.ua
В Києві червоною фарбою облили пам'ятник генералу Ватутіну, який розташований в Маріїнському парку неподалік будівлі Верховної Ради. Про це повідомляє кореспондент 112.ua.
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На місці події працюють співробітники комунальних служб, які намагаються відмити пам'ятник.
Пам'ятник знаходиться в Маріїнському парку неподалік від будівлі Верховної Ради / Фото 112.ua
Зазначимо, у столичній поліції інцидент поки не коментують.
Як повідомляв УНІАН, раніше в Сумах облили жовтою фарбою пам'ятний знак Небесної сотні.
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