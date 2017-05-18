На Дніпропетровщині маршрутка врізалася у вантажівку, є постраждалі (фото, відео)

У м.Новомосковськ Дніпропетровської області сталася ДТП за участю маршрутки, внаслідок якої постраждали дев'ятеро людей. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила речник ГУ НП в Дніпропетровській області Анна Старчевська.

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"Місто Новомосковськ, ДТП за участю маршрутки. Попередньо, дев'ять постраждалих. На місці працює слідча група. Подробиці пізніше", − йдеться в повідомленні.

Раніше у Львові автобус наїхав на пішохода.