У Львові автобус наїхав на пішохода - соцмережі (фото)

17 травня близько 16:30 у Львові в районі вулиці Шота Руставелі сталася ДТП. Про це повідомив Ігор Зінкевич, депутат Львівської міської ради, у Facebook-сторінці Varta1.

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"ДТП - наїзд на пішохода. Схоже на наїзд автобусом 43 маршруту на пішохода", — написав Зінкевич.

Водночас у коментарях до посту користувачі підтвердили, що пригода сталася на переході. Дехто стверджує, що водій встиг загальмувати, після чого вискочив з автобуса й вдарив пішохода.