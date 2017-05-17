У Львові автобус наїхав на пішохода - соцмережі (фото)
20:44, 17 травня 2017Інциденти
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Пригода сталася на пішохідному переході у Львові.
Автобус нібито наїхав на пішохода / facebook.com/groups/govarta1/
17 травня близько 16:30 у Львові в районі вулиці Шота Руставелі сталася ДТП. Про це повідомив Ігор Зінкевич, депутат Львівської міської ради, у Facebook-сторінці Varta1.
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"ДТП - наїзд на пішохода. Схоже на наїзд автобусом 43 маршруту на пішохода", — написав Зінкевич.
Водночас у коментарях до посту користувачі підтвердили, що пригода сталася на переході. Дехто стверджує, що водій встиг загальмувати, після чого вискочив з автобуса й вдарив пішохода.
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