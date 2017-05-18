У МЗС розповіли подробиці ДТП з українськими туристами в Туреччині

На півдні Туреччини автобус з 16 українськими туристами потрапив в дорожньо-транспортну пригоду.

Про це у коментарі УНІАН повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

"На півдні Туреччини на трасі в напрямку Памуккале відбулася аварія пасажирського автобуса з іноземними туристами, і в результаті цієї ДТП постраждало 16 громадян України, які оперативно були доставлені до лікарні міста Мугла", - сказав Кирилич.

"Посольство спільно з почесним консулом України в Даламані зі страховою компанією, з туроператором, всі вживають необхідних заходів, тих заходів, яких вони можуть вжити у цій ситуації і надати ту допомогу, яку вони можуть надати за цих обставин", - сказав Кирилич.

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За його словами, усі обставини та причини ДТП, наразі з'ясовуються.

"Слідство встановить, що, власне, послужило причиною ДТП", - підсумував він.

Водночас, в офісі з питань культури та туризму посольства Туреччини в Україні уточнили, що аварія сталася о 9.20 на 30-му кілометрі траси Мугла-Денізлі, у провінції Мугла, поблизу селища Яйласьогют. Причина аварії – слизьке дорожнє покриття внаслідок опадів.

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"В автобусі перебували туристи з України з різних готелів Бодрума, які прямували на одноденну екскурсію до Памуккале (провінція Денізлі)", - зазначили у посольстві.

"В результаті аварії з 18 осіб, які перебували в автобусі (16 українських туристів, 1 гід та 1 водій) 2 особи було госпіталізовано, а 16 особам було надано амбулаторну медичну допомогу. Загрози життю двох госпіталізованих немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні на південному заході Туреччини туристичний автобус потрапив у ДТП. Повідомлялося, що в автобусі знаходилися 16 громадян України та два громадянина Туреччини.