ЗМІ: Спійманий на хабарі співробітник НАБУ звільнився з бюро в лютому

У Національному антикорупційному бюро заявляють, що затриманий ГПУ на хабарі Олександр Самковий звільнився з Бюро в кінці лютого 2017 року.

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Цю інформацію ZN.UA підтвердили в прес-службі НАБУ. "Жодного з діючих співробітників НАБУ поки не затримували за фактом вимагання неправомірної вигоди або вчинення будь-якого іншого злочину. Оприлюднена раніше інформація не відповідає дійсності", - повідомили в прес-службі, додавши, що Самковий не працює в Бюро з лютого поточного року. На питання про розміщену на сайті НАЗК і датовану 6 квітня 2017 року декларації Самкового, де місцем роботи зазначено НАБУ, в Бюро акцентували, що він подавав декларацію за минулий рік.

Ввечері 19 травня ГПУ оприлюднила інформацію про затримання на Сумщині заступника начальника відділу оперативно-технічного управління НАБУ.

За інформацією видання, затриманий разом з поки ще не ідентифікованим спільником вимагав у громадянки грошові кошти за закриття провадження щодо ухилення від сплати податків на суму у 4 мільйони гривень, зареєстрованого в Державній фіскальній службі.

"14 травня підприємець написала заяву, 15 травня відбулася її перша зустріч зі злочинцями, які спочатку вимагали 300 тисяч гривень. У процесі переговорів вони "сторгувалися" на 150 тисяч і сьогодні їх узяли під час передачі грошей", - розповіли джерела. Співрозмовник також зазначив, що затриманий Самковий виїжджав на місце ДТП, яке скоїв 14 травня нетверезий працівник НАБУ. У прес-службі бюро цю інформацію ZN.UA підтвердити не змогли.