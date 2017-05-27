У Краматорську невідомі атакували офіс українського телеканалу (фото)

В Краматорську у п᾽ятницю, 26 травня, близько 22:00 невідомі молодики атакували офіс філії ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Донецька регіональна дирекція». Про це повідомили на сайті регіонального суспільного мовника. На камери спостереження потрапили двоє молодиків, один з яких розбив напівскляний блок вхідних дверей. Одразу спрацювала сигналізація, і невідомі втекли.

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На місце оперативно прибула група охоронного підрозділу, що обслуговує філію, та поліція. Наразі працює слідчо-оперативна група.

Офіс філії ПАТ «НСТУ» (телеканал «До ТеБе», радіо «Голос Донбасу») знаходиться в самому центрі Краматорська, за півсотні метрів від будівлі міської ради та Донецької обласної військово-цивільної адміністрації.

На каналі відзначають, що 24 серпня 2016 року невідомий стріляв у вікно ньюз-руму «До ТеБе», коли там знаходилося більше 20 працівників. Ще раніше, у січні 2016 року, навпроти входу до каналу невідомий у камуфляжі залишив гранату. В обидвох випадках на місці події працювали слідчо-оперативні групи, проте до цього часу про результати розслідування інформації від правоохоронних органів не надходило.