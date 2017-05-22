У Києві на дитячому майданчику знайшли гранату (відео)

У Києві на дитячому майданчику знайшли гранату. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва на сторінці в Facebook.

Так, в чергову частину Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення від місцевих жителів про те, що на дитячому майданчику на вулиці Теліги вони помітили в піску підозріле кільце, а коли розкопали, побачили предмет, схожий на гранату. На місце події негайно направили патрульну поліцію, слідчо-оперативну групу та вибухотехніків.

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По приїзду експерти вилучили бойову гранату Ф-1 з запалом, яку направили на дослідження. Працівники поліції також оглянули прилеглу територію.

На даний момент встановлюються особи, які залишили небезпечний предмет на дитячому майданчику. Відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше в Києві в житловому будинку вибухнула граната, одна людина постраждала.