Загиблим в результаті стрілянини в Києві виявився колишній в. о. директора "Укрспирту" - ЗМІ

Загиблим в результаті стрілянини в Києві виявився колишній в. о. директора "Укрспирту" Віктор Панков. Про це повідомляє УНН з посиланням на власні джерела.

Сталося вбивство орієнтовно о 8.30 поблизу ТЦ "Алладін" по вул. Гришка. Невідомий здійснив постріли у перехожого з автомобіля "Ауді". Пішохід загинув на місці.

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За інформацією джерела агентства УНН, загиблим є Віктор Панков, 1968 року народження, співробітник компанії "Укрспирт".

Відзначимо, що в 2014 році В. Панков виконував обов'язки директора підприємства.

Як повідомляв УНІАН, вранці у вівторок, 30 травня, невідомі у Києві розстріляли чоловіка. У столиці оголосили план перехоплення.

Відзначимо, що в березні цього року в Києві невідомі особи скоїли напад на заступника директора ДП «Укрспирт» Ігоря Ільчишина.