Побитим і пораненим зі зброї посадовцем виявився заступник директора "Укрспирту"

У Києві невідомі вчинили напад на заступника директора ДП «Укрспирт» Ігоря Ільчишина.

Як повідомляється на сайті ДП «Укрспирт», інцидент стався напередодні ввечері, 29 березня.

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«Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів, спрямованих на розкриття цього злочину, затримання правопорушників і притягнення їх до відповідальності», - сказано в повідомленні.

У компанії зауважили, що питання щодо мотиву нападників, можливих замовників, а також причин нападу - в компетенції правоохоронних органів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у столичній поліції поінформували, що вчора ввечері у Дніпровському районі Києва двоє невідомих у балаклавах напали на заступника директора державного підприємства, побили битами і вистрілили в нього. Проте яке саме держпідприємство у поліції не вказали.

У поліції зазначили, що, за словами потерпілого, він разом із 26-річним сином, який був за кермом «Фольксваген Пасат», заїхав на подвір’я будинку і вийшов з авто. Із «БМВ», що було припарковане неподалік, вибігли двоє чоловіків у балаклавах і почали бити його битами. Зловмисники повалили потерпілого на землю, при цьому один із нападників здійснив кілька пострілів. Після невідомі пошкодили «Фольксваген» потерпілого і втекли.

Потерпілого доставили у лікарню із вогнепальними пораненнями спини та множинними саднами тіла. Він перебуває у лікарні, загрози його життю немає.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. У поліції розглядають кілька версій нападу, основна з яких - професійна діяльність потерпілого.