У Києві невідомі розстріляли чоловіка, оголошений план перехоплення

У Дарницькому районі Києва зловмисник застрелив чоловіка. Стрілець зник із місця події автомобілем "Ауді" червоного кольору. У столиці введено план "Перехоплення". Про це повідомляє прес-служба ГУ НП у Києві.

За даними джерел УНН, загиблим виявився колишній в.о. директора "Укрспирту" Віктор Панков.

"О 8:16 у чергову частину надійшло повідомлення від перехожого, який розповів: на вулиці Михайла Гришка невідомий із автомобіля "Ауді" зробив кілька пострілів у чоловіка і поїхав у напрямку проспекту Петра Григоренка. Попередньо встановлено, що потерпілий дістав смертельне вогнепальне поранення в спину", - повідомили в поліції.

За даними "Київ Оперативний", у чоловіка стріляли тричі.

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На місці працюють слідчо-оперативні групи Дарницького та Головного управлінь поліції. Правоохоронці розшукують стрільця.

Нагадаємо, раніше в Києві розстріляли авто з бізнесменом і двома дітьми.