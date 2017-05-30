Поліція перевіряє всі можливі версії щодо мотивів вбивства радника директора "Укрспирту"

Поліція перевіряє всі можливі версії щодо мотивів вбивства радника директора ДП «Укрспирту» Віктора Панкова.

Про це в коментарі агентству УНІАН повідомила начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Києві Оксана Блищик.

Вона підтвердила, що застрелений сьогодні у Дарницькому районі Києва чоловік є радником директора ДП «Укрспирту» Віктор Панков.

При цьому зазначила, що на даний момент перевіряються «всі версії» щодо мотивів його вбивства.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 травня, о 8.16 до поліції надійшла інформація від перехожого про те, що на вулиці Михайла Гришка поблизу станції метро «Позняки» невідомий з автомобіля «Ауді» червоного кольору зробив кілька пострілів у чоловіка і поїхав в напрямку проспекту Петра Григоренка.

Особу застреленого встановлено, це киянин, 1968 р.н. При огляді тіла судмедексперт виявив чотири поранення. З місця події експерти вилучили гільзу калібру 9 мм. Правоохоронці опитують свідків та очевидців. Введено план «Перехоплення».