СБУ перекрила канал контрабанди елітної марихуани до РФ (відео)

Співробітники Служби безпеки України перекрили контрабандний канал поставок елітної марихуани до Росії. Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, правоохоронці встановили, що наркоділки на замовлення російських клієнтів вирощували канабіс на «плантаціях» у Мелітопольському районі Запорізької області.

Марихуану до Росії відвозили кур’єри залізничним транспортом, оплата за товар надходила організаторам на банківські картки.

Оперативники спецслужби затримали одного з учасників угруповання у поїзді «Харків–Москва» та вилучили 10 пакунків канабісу вагою 7 кг, який спільник-провідник приховав у технічних нішах вагону.

Під час обшуків за місцем проживання організатора наркобізнесу у Броварському районі Київської області співробітники СБУ виявили ще 10 кг готових до збуту наркотиків.

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Одночасно на Запоріжжі правоохоронці ліквідували плантацію марихуани та нарколабораторію. За попередніми оцінками, вартість вилучених наркотиків на «чорному ринку» становити понад 2,5 млн грн.

Двом затриманим зловмисникам оголошено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 305 та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.