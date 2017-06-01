У Ніжині поліція вилучила зброю та 15 кг марихуани

У Ніжині поліція сьогодні під час двох санкціонованих обшуків вилучила зброю та 15 кг марихуани.

Про це повідомили у секторі комунікацій головного управління Нацполіції в області.

Згідно з повідомленням, під час проведення санкціонованого обшуку в будинку одного з місцевих жителів був вилучений бідон, відро та поліетиленові пакети, наповнені висушеною подрібненою коноплею. Загальна маса вилученого сягає близько 15 кг, що за цінами чорного ринку коштує близько 150 тис. грн. Раніше чоловік вже мав проблеми із законом.

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Під час обшуку в іншого місцевого жителя поліцейські виявили зброю та набої: нарізну гвинтівку Мосіна, обріз такої ж гвинтівки, понад півтори сотні набоїв калібру 7,62 мм до автомата і снайперської гвинтівки, а також різноманітні запчастини для гвинтівок та ручні димові гранати. Одну частину «добра» чоловік зберігав у себе під ліжком, іншу – у побутовій кімнаті.

Ці обшуки поліцейські провели в рамках кримінальних проваджень, відкритих за статтями 263 (незаконне поводження зі зброєю) та 309 (незаконне виробництво, виготовлення, зберігання наркотичних засобів) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.