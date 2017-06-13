На шахті "Новодонецька" стався спалах метану, четверо гірників отримали опіки

На шахті «Новодонецька» стався спалах метану. Про це на своїй сторінці у Facebook голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Згідно із його повідомленням, інцидент стався 12 червня близько 21:00. Волинець також повідомив, що 4 гірників отримали опіки.

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«Вчора близько 21:00 на ш. "Новодонецька" (ДТЕК) стався спалах газу-метану. 4 гірники отримали опіки. Всі зараз в м. Краматорськ в опіковому центрі. Найважчий рівень опіків -60% всього тіла», - написав він, додавши, що наразі з’ясовуються деталі.

Як повідомляв УНІАН раніше, 6 червня о 8:55 у Кривому Розі Дніпропетровської області на шахті «Октябрська» стався обвал породи.

В 10:03 аварійно-рятувальний загін виявив і вилучив з-під завалу тіло загиблого гірника, 1979 р. Проводяться роботи з підняття тіла на поверхню.